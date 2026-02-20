Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı.

DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Lâl Denizli, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Tebligatı yarın alacağım. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok" diye konuşmuştu.

Denizli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok.”

CUMHUR İTTİFAKI İLE TARTIŞMA

Denizli geçen hafta Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleriyle tartışma yaşamış ve şunları söylemişti:

“Allahıma şükürler olsun, ölürüm de ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın üyelerinden tavsiye, öneri almam. Ülkeyi batırdınız. Ekonomiyi yerle bir ettiniz. Size söz hakkı verdiğime şükredin.”