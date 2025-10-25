Velotürk Gran Fondo Çeşme by Salcano heyecanı bu sene 9’uncu kez yaşanacak. Yarın 17 ülkeden 715 sporcuyu yarışacak.

Yarışa katılacak sporcular 91K, 67K ve 41K’lık zorlu parkurlarda pedal çevirecek. Organizasyon öncesi Ilıca Termal Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Yaz aylarında oldukça yoğun bir dönem geçiriyoruz ancak artık sonbaharda da Çeşme’nin unutulmaması için farklı spor etkinlikleri düzenleniyor. Çeşme, coğrafi özellikleriyle bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok özel bir bölge. Yapılan işlerin sürdürülebilir olması ise bizim için son derece önemli. Siz bu organizasyonları devam ettirdiğiniz sürece biz de her zaman destek olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'KAZASIZ BELASIZ BİR YARIŞ DİLİYORUM'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise “Bu hafta sonu hem Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi’ne hem de Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerle çalışmaktan ve bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür faaliyetlerin mutlaka artması gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki bu organizasyonlar, Çeşme’de düzenlenecek nice etkinliğe kapı açar. Bizler de her ay yeni turnuvalara ve farklı sportif branşlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tüm sporculara kazasız belasız bir yarış diliyorum” diye konuştu.

3 AYRI PARKUR

"Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da yarın 17 ülkeden 715 sporcu pedal basacak. Bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç ve ABD’den sporcular pedal basacak.