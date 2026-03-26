İktidar, İzmir Çeşme’deki rant projesinden vazgeçmiyor. 2019’da SÖZCÜ’nün duyurduğu “İzmir Çeşme Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” adlı 45 milyon metrekarelik alanı kapsayan proje büyük tepki çekmişti. Projeye karşı uzun süre demokratik direniş eylemleri yapıldı, hukuk mücadelesi verildi.

Danıştay, projenin bölgedeki kısıtlı su kaynaklarını tüketeceği, ekosistemi geri dönülemez şekilde tahrip edeceği kararına varmıştı. Ayrıca anayasal hak olan 'kıyıların halka açık olması' ilkesini ihlal edeceği gerekçesiyle Ekim 2025’te iptal kararı alındı.

PARÇA PARÇA İMAR

Bunun ardından ilgili bakanlıklar, Çeşme-Urla Yarımadası’nın çeşitli kısımlarını parça parça imara açtı. Şimdi devasa rant projesi yeniden gündeme geldi. Turizm Bakanlığı’nın yeni bir proje hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Seda Ösen Kaya, “Projenin küçültüldüğüne dair duyumlar geliyor ama detaylı bilgi yok. Süreç şeffaf yürütülmüyor. İlk proje çok sorunluydu” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ise şunları söyledi: “Yeni projeyi kimse bilmiyor. Ama 25 yıldır ülkeyi yönetme biçimi güven vermiyor. Her işlerinin altından talan çıktığından, doğayı ve yöre halkını koruyan bir anlayışla hareket edeceklerini düşünmüyorum.”

Suyumuz ve doğamız tehlikede

Çeşme Çevre Derneği Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, projenin gündeme alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu bir turizm projesi değil, açık bir rant ve imar projesidir. Tüm siyasi aktörleri, yargı kararlarına saygılı olmaya ve Çeşme’nin doğal varlıklarını, su kaynaklarını ve geleceğini koruyacak bir yaklaşım benimsemeye davet ediyoruz.”