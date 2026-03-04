1- BAKİR KIYILARA YAPI İZNİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ayında, Çeşme’nin Reisdere mahallesindeki doğal sit alanının koruma statüsünü düşürdü. Bakir koyların yer aldığı Kermeyanyalısı mevkiindeki TOKİ’ye ait 140 dönümlük iki parsel 9 Aralık 2025’te askıya çıkarıldı. Oysa daha önceki kararlar mahkemece iptal edilmişti.

2- 20 MİLYON METREKARE

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çeşme-Urla arasındaki kıyı şeridine paralel geniş bir alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devretti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Urla Belediyesi’ne gönderdiği 16 Şubat 2026 tarihli resmi yazıda, Urla’nın Zeytineli ve Karaköy mahallelerinde toplam 20 milyon 294 bin metrekarelik 3 parsel ile Çeşme Alaçatı’da 244 bin metrekarelik 2 parsel Kültür Bakanlığı’na tahsis edildi.

3- OVACIK SİT DEĞİŞİKLİĞİ

Çeşme Ovacık Mahallesi’nin Güney Etabı-4. Poligon mevkiinin deniz kenarındaki kısmı “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne çevrilerek güncellendi. Böylece yapılaşmanın önü açılmış oldu.

4- SEFERİHİSAR TEHLİKEDE

Yarımadanın doğal güzellikleriyle ünlü bir başka kesimi olan Seferiwhisar’da da sit değişiklikleri gerçekleştirildi. 26 Şubat 2026 tarihli kararla, turistik ilçedeki 38. Grup alanının seviyesi ikinci derece sit kapsamından üçüncü dereceye düşürüldü. Burası artık “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne alındı ve imara uygun hale getirildi. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İmar rantçılarına gün doğdu.