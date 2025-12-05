Cesur sahneler içerdiği iddia edilen Beren Saat'in başrolünde yer aldığı “Gizli Profil” filminin 19 Aralık’ta gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon takviminden aniden çıkarıldı.

Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren, OGM Pictures imzalı film aslında Prime Video için çekilmişti. Daha sonra oyuncu kadrosu ve hikayesinin sinemada da karşılık bulacağı düşünülerek 19 Aralık’ta vizyona çıkarılması kararlaştırılmıştı.

İŞTE YAYINDAN KALDIRILMA NEDENİ

Fakat film, beklenmedik bir şekilde vizyon listesinde yer almadı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımın gösterimden çekilme nedeni olarak “yeterli hazırlığın tamamlanamaması” gösterildi. Yeni bir vizyon tarihi ise açıklanmadı.

FİLMİN HİKAYESİ NE?

“Gizli Profil”de Beren Saat, ünlü araştırmacı gazeteci Rengin karakterini canlandırıyor. Rengin, yeni yazı dizisi için önemli bir konunun peşine düşer ancak bu kez kimliğini gizlemek zorundadır. Bu süreçte Zeyno ile bir anlaşma yapar. Zeyno’nun yaşam biçimi, çevresi ve hayata bakışı Rengin’inkinden tamamen farklıdır ve bu karşılaşma Rengin’i alışık olmadığı bir dünyanın içine çeker.