İmamoğlu başta olmak üzere İBB’ye yönelik operasyonda birçok şirkete ve mal varlığına el konulurken Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda tutuklanan iş insanı Aziz İnsan Aktaş’ın iki ayrı firmasının konkordato talebi jet hızıyla yerine getirildi. Aktaş’ın AKP’lilerle ticari faaliyetleri ise görmezden gelindi.

Aktaş, Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri olmakla suçlandı ve 23 kişiyle birlikte tutuklandı. Aktaş’ın, TEM otoyolundaki 76 pompalık akaryakıt istasyonunun bünyesinde bulunduğu Elif LPG şirketine, üç aylık konkordato mühleti verildi. Mahkeme Aktaş’a ait İçkale Sosyal Hizmetler Şirketi ile Provek İlaç Kimya Sanayi LTD. ŞTİ’ye de 3 aylık konkordato süresi tanıdı.

KREDİ OYUNU

Şirketin, AKP’li belediyelerden ihale aldıkları İçkale Sosyal Hizmetler, Elif LPG ve Provek İlaç Kimya firmasının kamu bankalarından kullandıkları yüksek miktardaki kredilerini ödememek için konkordato ilan ettiği bildirildi.

Aktaş tutuklu olmasına rağmen konkortado talepleri hızla işleme alındı. Aktaş’ın sadece CHP’li belediyelerle yaptığı işlerle ilgili hesaplarına bloke konuldu. İldeniz Organizasyon firmasının ise çocuk sahibi olduğu sevgilisi Gökçe G. tarafından işletildiği belirlendi.

AVANTAJLI SİSTEM

Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor ve devlet bir çeşit geçici koruma sağlamış oluyor.