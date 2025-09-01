İstanbul'da, eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesiyle ilgili gözaltında bulunan 2'si çocuk 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta Tuncay Meriç'in kafede oturduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

TETİKÇİ ÇOCUK ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki 6 zanlı ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki 2 çocuk şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştiren Efe H. (17) ile azmettiricilerin de bulunduğu, 1'i kadın 3 zanlının ise saldırganı iki araçla Edirne'ye kaçırırken yakalandıkları öğrenildi.

Öte yandan, Edirne'de, saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi tutuklandı.