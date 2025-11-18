Çetelerin internet üzerinden sipariş alarak suç işlediği bunun için sosyal medyada çeşitli sohbet odaları oluşturdukları gündeme gelmişti. T24 yeni diyaloglara ulaştı.

KANLI PAZARLIK

Bazı dijital platformlarda açıkça “dijital suç pazarına erişilebildiği” yönündeki iddialar böylece bir kez daha doğrulandı. Bu platformlarda para karşılığında organize suç faaliyetlerine yönelik, şok edici fiyat listeleriyle birlikte ilanlar verildiği ortaya çıktı. Araştırılan bazı hesaplar, doğrudan “Para karşılığı silahla saldırı” adı altında “tetikçilik hizmeti sunduğunu” ileri sürdü.

Bu hizmetlerin fiyatları ve kapsamları şu şekilde listelendi:

Dükkan Kurşunlama en uygun fiyatla 530 bin TL (Normalde 550 bin TL), suikast en uygun fiyat 700 bin TL. Dükkan içinde adam vurma fiyat 1 milyon 200 bin TL. Bir başka hesap ise “yaralama, kol bacak kırma” gibi darp hizmetleri için “hedef şahıs” bilgileri (isim, soy isim, fotoğraf) talep ederek, kol bacak kırmak için 25 bin TL fiyat verdiğini belirtti.