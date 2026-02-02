Casperlar ve Daltonlar gibi suç örgütlerine yönelik devam eden soruşturmada ye4ni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunda korku iklimi oluşturarak yasa dışı gelir elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerine yönelik soruşturmada, çetenin 18 yaşından küçük çocukları radarına alarak nasıl ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı.

GERÇEKLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Söz konusu örgütlerin talimatlarıyla suça karışan ya da henüz eyleme geçemeden yakalanan çocukların bazılarının savcılık dosyalarına yansıyan ifadeleri, çeteleşmenin ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinin yol açtığı sonuçları gözler önüne seriyor.

TİKTOK YAZIŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

İddianamede yer verilen diğer bir detay ise; 3 şüphelinin TikTok adlı sosyal medya uygulamasındaki yazışmaları oldu.

Yazışmalarda örgütün vaatlerini ve nasıl bir yapıda olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"H: Gel gidelim yanlarına altımıza MT07, bir de Glock 19 versinler.

D: Veriyorlar zaten, gidelim mi?

H: Gidelim, bir tane ünlü adamı vuracağız. Kişi başı 600 bin lira. Motosiklet, silah, çelik yelek verecekler bize.

S: Çok dikkatli ol, ne zaman vuracaksınız?

H: Bilmiyorum da kesin haberlere çıkarız, yüzümün gözükmemesi lazım. Beni öldürürler yoksa o zengin adam da tetikçi falan tutar.

S. Ya hapse girersen?

H: Yok kanka. Adam 'Öyle bir şey olduğu anda Amerika'ya götürürüz seni' dedi. Zaten her gün görüntülü görüşüyoruz adamla. Bir de lakap taktılar bana.

S: Senin annenler bilse ne yaparlar?

H: Ben şey dedim adama. 'Abi beni Sokağın Çocukları'na soksana, dizide oynayayım. Adam diyor ki 'Sana onun gerçeğini yaşatacağım.'

H: Sana da bir şey alırız parayı alınca. Annemlere veremem ki o parayı, diyecekler nerden getirdin. Zaten şüphelenirler."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Casperlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gençlerin ifadelerinde suç örgütü ağına nasıl dahil oldukları aktarıldı.

OYUNDAN İLETİŞİME GEÇTİ, TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ

Şubat 2025 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a otobüsle geldiğini anlatan şüphelilerden B.K.'nın ifadesinde, "Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yoktur. Online oynanan 'Mobil Legend' isimli bir oyun üzerinden tanıştığım, kendisini Burak olarak tanıtan bir kişi beni davet etti, 'Burada iş bulabilirsin.' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak isimli şahısla yüz yüze hiç görüşmedim, bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm" dedi.