CHP’ye dönük operasyonlar tam gaz sürerken, partinin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin devreye girdi ve önceki gün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile, dün de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’la görüştü.

Bu hızlı trafiğin arasında SÖZCÜ, Hikmet Çetin’i arayıp perde arkasında yaşananları sordu. Çetin önce, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın, Bahçeli-Çetin görüşmesinin içeriğine dönük anlattıklarının, Bahçeli ile arasında geçen konuşma olduğunu doğruladı. Çayır şöyle demişti:

KİMSE SİYASET YAPMAYACAK

“Hikmet Çetin Bey; Türkiye’nin şu an hukuk dışına çıktığını, Türkiye’nin demokrasiden koptuğunu ve şu an yapılmakta olanın hukuki değil siyasi bir yön aldığını, bu konudaki duyarlılığını ortaya koyması gerektiğini söylemiş. Devlet Bey’i bir duruşa çağırmış. Şu an bu gayri hukuki şartların sürdürülemeyeceğini, kendisinin bu konudaki bilgi ve tecrübesinin önem taşıdığını, yeni bir duruş sergilerse Türkiye’nin geleceğinin daha aydınlık olacağını sarf etmiş. Böyle devam ederse kimse siyaset yapmayacak.”

Bu sözleri aktardığı Bahçeli ise, Hikmet Çetin’e şu yanıtı verdi: “Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle hukuktan sorumlu yardımcım Feti Yıldız ilgileniyor.”

Bu görüşmenin hemen ardından Feti Yıldız, Hikmet Çetin’i aradı ve Ankara’da görüşmek için sözleştiler. Bunun üzerine gözler, Hikmet Çetin ve Feti Yıldız’ın görüşmesine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU’NU ARAMAK FAYDASIZ

Hikmet Çetin’e, kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu veya Gürsel Tekin’i arayıp aramadığını da sorduk. Çetin; ikisini de aramadığını söyledi ve şöyle dedi: “Faydası olmayacağını gördük.”