Malatya'da Darende Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde önceki gün şarkıcı Sinan Akçıl konser verdi.

Sahneye çıkarken Akçıl'a özel güvenlik yerine onlarca çevik kuvvet polisinin eşlik etmesine sosyal medyada tepki yağdı.

"BİR OTOBÜS ÇEVİK KUVVET AZ OLMUŞ"

"Devletin polisine o görevi verene soruşturma açılmalı", "Özel güvenlik tutun", "Sahneye şarkıcı çıkarmak polisin görevi mi?", "Devletin polisi bunu neden koruyor?", "Sinan Akçıl için bir otobüs çevik kuvvet az olmuş, tepede helikopter olsaydı özel harekat da gelseydi", "Devletin polisini görevlendirdikleri yerlere bakın", "Bu korku kimden? Kime ne demiş, tehdit mi almış?", "Kadınları koruyamayan hükümet Sinan Akçıl'ı polis korumaları ile sahneye gönderiyor" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Instagram hesabından konserden görüntülerini paylaşan Sinan Akçıl, "Olağanüstü Bir Zafer bayramı yaşandı...Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"ÇIPLAK BEDENİNİZİ GÖRMEK ZORUNDA DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Sinan Akçıl'ın geçen haftaki konserinde yaptığı "Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim. Erkekler erkek gibi, kadınlar kadın gibi giyinmeli" açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının geçmişte verdiği pozları hatırlattı. Özellikle yarı çıplak şekilde verdiği bir fotoğrafı paylaşan kullanıcılar, Akçıl'ın sözlerine çelişkiyle yaklaştı.