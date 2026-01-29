6 Şubat 2023’te Malatya’da Hakimbey Apartmanı yıkılmış, 78 kişi ölmüştü. Enkaz altında hayatını kaybeden Gülen Öner’in, Elazığ depreminden iki gün sonra (24 Ocak 2020) Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne “Binamızda çatlak ve hasarlar oluştu. Hasar tespit talep ediyoruz” dilekçesini verdiği ortaya çıktı.

Malatya Valiliği, deprem sonrası İl Müdürü Cengiz Başer ve diğer görevliler hakkında soruşturma izni vermedi.

Öner’in kardeşi Yunus Öner, mahkemeye gitti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, soruşturma izni vermeyen valiliğin kararını kaldırarak iade etti. Başer ve diğer görevliler için soruşturma izni istendi.