Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı köyünde yaşayan Alpaslan Gedik, yaklaşık 7 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Özel İdaresi'nin sağladığı yüzde 75 hibe desteğiyle ilk adımını attı. Kurulum maliyetini minimuma indirerek 1 dekarlık alanda üretime başlayan Gedik, ürünün yüksek katma değerini görünce tarlasını kısa sürede 3 dekara çıkardı.

TARLADA ALTIN YUMURTLAYAN HASAT

Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha dar bir alanda yüksek gelir elde ettiğini vurgulayan Gedik, çilek yetiştiriciliği sayesinde yüzlerinin güldüğünü belirtti. Sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton çilek aldıklarını söyleyen üretici, tarladaki durumu açıkça özetledi. Kilosu 150 liradan alıcı bulan taze çilekler, küçük üreticiye adeta ilaç gibi geldi. Gedik, diğer tarla bitkilerine göre kat kat daha fazla kazanç sağladığı için çilek bahçesini daha da büyütmeyi planlıyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YERİNDEN SİPARİŞ YAĞIYOR

Ürettiği lezzetli çileklere çevre il, ilçe ve köylerden adeta talep yağıyor. Tamamen sipariş üzerine çalıştıklarını ve talepleri not alarak ilerlediklerini söyleyen başarılı üretici, "Gelen yoğun ilgi nedeniyle her yıl yaklaşık 1 ton çilek siparişini karşılayamadan sezonu kapatmak zorunda kalıyoruz" diyerek üretim alanını önümüzdeki yıllarda daha da genişleteceğini dile getirdi.