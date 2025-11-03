Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Talia adında bir kızı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçenlerde ünlü Latin pop yıldızı Thalía ile bir araya gelen Ceyda Ateş, bu buluşmayı Instagram'da paylaşmıştı. Hatta kızına Talia adını vermesinde Thalía'ya olan hayranlığının etkili olduğunu açıklayan Ateş'in bu gönderisi büyük ilgi gömüştü.

Ceyda Ateş şimdi de 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.

Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını "Ben ve kızım. Ne düşünüyorsunuz?" notuyla yayınladı.

"BU ÇOCUK AYNI BEN"

Eşi Buğra Toplusoy hemen "Bu çocuk aynı ben" karşılığını verdi.

Birçok takipçisi de Ceyda'ya değil, eşine destek çıkıp Talia'nın özellikle gözlerinin ve bakışlarının Buğra Toplusoy'a çok benzediğini dile getirdi.