İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy gözaltına alındı.
Ersoy’un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
TABAKTA UYUŞTURUCU SERVİSİ
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu’nun firari olduğu soruşturmada, Ceyda Ersoy’un evindeki aramada uyuşturucunun tabakla servis edildiği tespit edildi.
Evde kokain ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.