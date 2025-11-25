Ceylan önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sanat hayatında 41. yılını kutlamaya hazırlanan şarkıcı, sahne öncesi anneanne olduğu söyledi.

"MELODİ'NİN OĞLU OLDU"

Ceylan "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de süper anneanne oldum. Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi üç oldu" dedi.

Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt üç yıl önceToronto'da Ozan Özgül ile evlenmişti.

Ceylan yeni albümü için de Orhan Gencebay'dan şarkı aldığını belirtip "Orhan abim baba yarım. Bana güzel bir şarkı verdi. Elini öpüp şarkıyı dinleteceğim" ifadelerimi kullandı.