İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem milyonlarca vatandaşın travmalarını tetikledi. Binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirirken milyonlarcası sosyal medyada depremin ardından korku ve endişe dolu paylaşımlar yaptı.

Şarkıcı Ceylan Ertem, yaptığı paylaşımlarla kadınların yaşadığı travmaları gündeme taşıdı. Ertem, Sakarya depreminde çocukken yaşadığı anıları anlatarak, afet dönemlerinde kadınların maruz kaldığı toplumsal baskılara dikkat çekti.

“GİTARIM BANA SIĞINAK OLDU”

Ceylan Ertem, Sakarya depreminde sırtında gitar taşıdığı için çevresinden tepki gördüğünü, “Millet ölmüş, siz eğlence peşindesiniz” şeklinde eleştirildiğini belirtti. Oysa gitarın kendisi için bir sığınak olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Kamyonun arkasına birkaç örtü serdi, kapısını kapattı, ben içeride ara ara çalıp söylüyordum. Dışarıdan sesim duyulmuyordu bile. Bu benim için çok kıymetli bir anıdır. Yağmalar, açlık, susuzluk ve kaosun ortasında bana küçük bir şifa vermişti.”

13 yaşından beri agorafobi ve panik atakla mücadele ettiğini belirten sanatçı, yaşadığı bu travmaların izlerini hâlâ taşıdığını dile getirdi.