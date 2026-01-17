

Ceylan, yeni şarkısı 'Kapını Çalarsa Mazinin Eli'nin tanıtımı için önceki gün muhabirlerle Unkapanı'nda buluştu.

"ESKİDEN ŞÖHRET OLMAK DAHA ZORDU"

Şarkıcı, "Özellikle burada buluşmak istedim. 41'inci sanat yılım, müzik hayatım burada başladı. Çocukluğum ve bütün anılarım var burada... Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak daha zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi.

"Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı."

"ASLA DOLGU YAPTIRMIYORUM"

Ceylan, estetik sorularıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten."

Ceylan bu açıklaması ile sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Eski hali hatırlatıldı, "Eski haline bir bakın bakalım dolgu olmaması mümkün mü?", "Ddudağındaki ne o zaman?", "Kimi kandırıyorsun sen?", "Bir doktor görsün bakalım ne diyecek", "Utanmadan yalan söylüyorsun" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Ceylan'ın eski hali: