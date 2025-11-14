Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. “Küçük Ceylan” olarak tanınan 51 yaşındaki sanatçı, sık sık estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle gündeme geliyor.

Son paylaşımlarında filtre kullanımını abartmasıyla dikkat çeken Ceylan, sosyal medyadaki görüntüsüyle gerçek hayatındaki halini adeta farklı bir kişi gibi gösteriyor.

Nişantaşı’nda görüntülendiğinde utangaç tavırlar sergileyen Avcı, sosyal medyadaki paylaşımındaki halinden oldukça farklıydı.

Bu fark, takipçilerinin de gözünden kaçmadı ve birçok yorum geldi:

"Keşke bu haliyle kalsa.", "Paylaşımlardaki bambaşka biri.", "Resmen dolandırıcılık!"

Ceylan Avcı, sosyal medya ve gerçek yaşam arasındaki bu farkla yine gündeme oturdu.