

Altına yatırım düşünenler, çeyrek altın mı yoksa gram altın mı alacağına karar verirken işçilik tutarlarını göz önünde bulundurmalı. Özellikle çeyrek altında eski ve yeni ürünler arasında dikkat çekici işçilik farkları bulunuyor. 6 Mart 2026 itibarıyla gram ve çeyrek altındaki güncel işçilik tutarları yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

İŞÇİLİK MALİYETİ TOPLAM MALİYETİ BELİRLİYOR

Altın fiyatları tarafında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcı ilgisi canlılığını korurken, fiziki altın alımında işçilik maliyetleri toplam maliyeti belirleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. 6 Mart 2026 verilerine göre gram altın fiyatları yaklaşık 7.280 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın fiyatları da piyasada yakından takip ediliyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumculardan alınan bilgilere göre 24 ayar külçe altınlarda gram başına işçilik tutarı ortalama 37 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak gram miktarı yükseldikçe işçilik makası daralırken, bazı büyük gram aralıklarında bu tutarın daha düşük seviyelere indiği belirtiliyor.

Darphane ürünlerinde ise eski ve yeni çeyrek altınlar arasında önemli işçilik farkları bulunuyor. Eski çeyrek altının işçilik maliyeti yaklaşık 34 TL olarak ifade edilirken, yeni çeyrek altının işçilik tutarı 140 TL seviyesinde yer alıyor. Tam ve Reşat altınlarda da benzer işçilik farklılıklarının bulunduğu belirtiliyor.

Altına fiziki yatırım yapılırken yalnızca gram fiyatına değil, ürünün işçilik maliyetine de dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Özellikle küçük tutarlı alımlarda işçilik maliyetlerinin toplam maliyet üzerinde belirleyici olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle yatırım kararının yalnızca altının spot fiyatına göre değil, işçilik tutarlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Analistler, altındaki fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmelerinde düşüşlerin orta ve uzun vadede alım fırsatı oluşturabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda ons altın için 5.000 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak gösterilirken, 4.800 dolar seviyesi de teknik açıdan önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda yer alan bilgilere göre 5 Mart 2026 fiyatlarına göre 24 ayar külçe altınlarda “1 grama karşılık gelen” işçilik tutarları şöyle sıralanıyor:

1 gram: 37 TL

2,5 gram: 37 TL

5 gram: 37 TL

10 gram: 37 TL

20 gram: 37 TL

50 gram: 22 TL

100 gram: 22 TL

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.