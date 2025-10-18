Altın piyasasında son günlerde adeta fırtına esiyor. Gram altın 5 bin 900 TL’ye ulaşarak tarihi bir zirveye çıktı. Şu sıralar 5 bin 727 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın 4 bin 308 doları test ettikten sonra 4 bin 251 dolar civarında seyrederken, çeyrek altın da Kapalıçarşı’da ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. 18 ekim sabahı itibarıyla serbest piyasada çeyrek altın 9 bin 364 TL’den alıcı buluyor.

Bu yükseliş dalgası yatırımcıyı sadece gram ya da çeyreğe yöneltmedi. Gremse altın, son haftalarda fiyatıyla adeta yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. 22 ayar ağırlığı ve yüksek değeriyle bilinen bu geleneksel yatırım aracı alışta 98.863,28 TL, satışta ise 101.143,13 TL seviyelerine ulaştı. Bu rakamlar, piyasada uzun süredir görülmeyen bir rekoru işaret ediyor.

YATIRIMCI GREMSE ALTINI TERCİH EDİYOR

Uzun yıllar düğünlerde, nişanlarda veya özel günlerde tercih edilen gremse altın, yüksek nominal değeri nedeniyle genellikle “büyük yatırımcıların” ilgisini çekerdi ama son dönemde çeyrek ve gram altına gelen sert yükselişle birlikte daha fazla yatırımcı alternatif arayışına girdi. Bu arayışın yeni adresi de gremse altın oldu.

REKORUN ARKASINDAKİ NEDENLER

Uzmanlara göre fiyatlardaki bu rekor yükselişin arkasında birden fazla faktör var. Jeopolitik risklerin artması, küresel piyasalarda belirsizliğin tırmanması, büyük ekonomiler arasındaki ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımı fiyatları yukarı taşıdı.

Uzmanlar, küçük parçalı altın yerine uzun vadeli değerini daha güçlü koruyan ürünlere yöneldiğini aktardı. Gremse altın bu noktada son haftalarda öne çıktı. Fiyatın hızlı yükselmesi, bu ilgiyi daha da artırıyor.

ALTIN HAREKETLERİNE İYİ BAKIN

Uzmanlara göre altındaki yükseliş trendi devam ederse, yatırımcıların ilgisi giderek daha fazla yüksek değerli altın türlerine kayabilir. Gremse altın, hem değer artışı potansiyeli hem de uzun vadede sağlam bir güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda hareketliliğin sürdüğü bu günlerde uzmanlar, yatırımcıların alış-satış makaslarını ve fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekti.