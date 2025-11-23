Ulaşım tarihimizin en büyük felaketlerin biri olan, 25 canı hayattan koparan, 317 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Kazası’nın yaşandığı 8 Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nun (TCDD) başında olan İsa Apaydın, özel sektöre geçerek kamudan 1.6 milyar liralık ihale aldı. Katliamdan sonra yargılanmasına izin verilmeyen Apaydın, aldığı ihalelerle adeta ödüllendirilmiş oldu.

ADALET NEREDE?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Çorlu Tren Kazası’nı gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Bu katliam sonrası TCDD Genel Müdürü vardı, görevden alındı, kendisine bir şey oldu mu? Oldu, milyarlarca lira para kazandı. Yöneticisi olduğu şirket, şu ana kadar Ulaştırma Bakanlığı’ndan 1.6 milyarlık 38 tane kamu ihalesi aldı” diye konuştu.

Apaydın’ın da hissedarları arasında bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi’nin kazandığı ihaleleri sorgulayan Özlale, “Katliamda sorumluluğu olan birisini adeta maddi açıdan ödüllendirir gibi böyle bir şey verirsek, o zaman adaletten nasıl bahsederiz” diye sordu. Apaydın’ın en büyük hissedarı olduğu inşaat şirketi, 2019’da 30 milyon TL olan sermayesini 2022’de 150 milyon TL’ye çıkardı.

Şirket Apaydın’ın, Genel Müdürlük yaptığı TCDD’den, Fevzipaşa-Gaziantep-İslahiye demiryolu deprem hasarı onarın ihalesini aldı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan ise Nurdağı-Hassa, Karacabey-Susurluk, Gaziantep-Şahinbey yollarının da arasında bulunduğu 17 ihale aldı ve bu yolların yapımını tamamladı. Şirket halen Nurdağı-Musabeyli, Kozan-Feke, Erdemli-Taşucu, Antalya Çevre Yolu, Orhaneli-Dursunbey, Mardin-Midyat, Silifke Gülanar yollarının yapımı da sürdürüyor.

İsa Apaydın

Kazalarla dolu bir miras bıraktı

TCDD’yi Nisan 2016-Eylül 2019 arasında 3 yıl yöneten İsa Apaydın, kazalarla dolu tartışmalı bir miras bıraktı. Apaydın’ın döneminde Çorlu Tren Kazası’nın yanı sıra Ankara’da 9 kişinin öldüğü, 100’den fazla yaralının olduğu bir tren kazası meydana gelmişti. Kazalarda ölenlerin aileleri Apaydın hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulundu ancak Bakanlık yargılanmasına izin vermedi.

9 yaşındaki Oğuz Arda Sel kazada hayatını kaybetmişti. Annesi Mısra Öz en üst düzey bürokratların cezalandırılmasını istiyor.

Ne olmuştu?

Edirne’den İstanbul’a gitmek için hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in de aralarında bulunduğu 25 kişi, kazada hayatını kaybetmişti. Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz, TCDD’nin en üst yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da dava sürecine dahil edilmesini talep ediyor. 2021 tarihli bilirkişi raporunda kaza bölgesinde yer alan menfezin hizmet ömrünü doldurduğuna işaret edilmiş, 2023 tarihli ek bilirkişi raporunda TCDD asli kusurlu bulunmuştu.