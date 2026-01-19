Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uygulanmayan iş insanı Osman Kavala, 3002 gündür hapiste tutuluyor.

AİHM KARARINA RAĞMEN

1 Kasım 2017’de tutuklanan Kavala için AİHM, 10 Aralık 2019’da tutukluluğa itirazını öncelikli olarak görüştü ve Türkiye’nin birden fazla hak ihlali yaptığını tespit etti. Mahkeme, Kavala’nın özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığını, esas amacın onu ve sivil toplumu susturmak olduğunu belirtti. Mahkeme Türkiye’nin Kavala’nın serbest bırakılması için gerekli olan her şeyi yapması ve Kavala’yı derhal serbest bırakması gerektiğine hükmetti. AİHM kararına rağmen Kavala’nın tahliye talebi reddedildi.