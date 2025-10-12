TBMM’de “Biji Serok Apo” sloganlarının atıldığı DEM Parti grubuna PKK’nın dağ kadrosundan eski bir terörist de geldi ve konuşma yaptı. 5 yıl cezaevinde de yatan Yüksel Genç, “Cesareti olmayanlara cesaret vermeye geldik’’ dedi. Genç, 24 Eylül günü de Meclis “Terörsüz Türkiye’’ Komisyonuna davet edilmiş ve “Kürtlerin olmazsa olmazı ana dilde eğitim’’ demişti.



'BARIŞA KATKI'



Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü olan Genç, DEM Parti grubundaki konuşmasında, “Kürt kadınları olarak, kuşun bir türlü inşa olmayan ikinci kanadı için cesareti olmayanlara, cesaret vermeye geldik’’ dedi.



Dört yıl süreyle PKK’nın dağ kadrosunda bulunan Genç, 1999’da teröristbaşı Öcalan’ın talimatı ile 8 PKK’lı ile birlikte “barışa katkı’’ diyerek Kuzey Irak’tan Türkiye gelmişti. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı görevinde de bulunan dönemin Şırnak Tugay Komutanı Galip Mendi tarafından teslim alınan ve silah bırakan Yüksel Genç, örgüt adına eylemlere katıldığı belirlenince tutuklanmış, 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2004’te tahliye olmuştu.



BAHÇELİ 'ÖCALAN GELSİN' DEMİŞTİ



MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te TBMM’de yaptığı açıklamada “Teröristbaşı tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” demişti. Öcalan Meclis’e gelemedi, ama milletvekillerinin İmralı’ya gitmesi tartışılırken, PKK’nın dağ kadrosunda bulunan Yüksel Genç, Meclis’teki DEM grubuna gelip konuşma yaptı.