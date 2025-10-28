Genç gardiyan Isabelle Dale, soygun suçundan hüküm giyen Shahid Sharif ile yasadışı bir ilişki yaşamakla suçlanıyor. İkiliye yöneltilen iddialar arasında yalnızca ilişki değil, aynı zamanda Kent’teki HMP Swaleside Cezaevi’ne sentetik uyuşturucu sokmak için komplo kurmak da bulunuyor.

Güvenlik Kameraları Her Şeyi Kaydetti

Olayın fitilini ateşleyen delil ise 19 Temmuz 2022 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Görüntülerde, Dale’in Sharif ile birlikte hapishanenin ibadet odasına girdiği, iki mahkûmun ise dışarıda gözcülük yaptığı görülüyor. Yaklaşık dört dakika sonra odadan çıkan ikiliden Dale’in kemerini düzelttiği dikkat çekiyor.

Savcılık ayrıca, Dale’in mahkûma “mahkûmlara e-posta gönder” sistemi üzerinden flört içerikli mesajlar gönderdiğini ve 100 sterlinlik para transferi yaptığını da öne sürdü.

Uyuşturuculu Zarf İddiası

Sharif’in başka bir hapishaneye nakledilmesinin ardından, Dale’in onun talebi üzerine uyuşturucu kaplı zarfları cezaevine sokmaya çalıştığı iddia edildi.

CCTV kayıtlarına göre Dale, Eylül ve Ekim 2022 döneminde Sharif’i üç kez ziyaret etti ve bu ziyaretlerde ikilinin birbirine sarılıp öpüştüğü anlar görüntülere yansıdı.

Savcılık, Dale’in ayrıca Sharif’in Snapchat hesabını uyuşturucu ticareti için kullandığını ve Sharif’in tanıdığı Lilea Sallis adlı bir kadından madde temin ettiğini belirtti.

Aramada Şaşırtan Bulgular

Dale’in gözaltına alınmasının ardından yapılan aramalarda, röntgen cihazlarını kandırmak için kullanılan karbon kâğıtlar ve gardiyanla mahkûmun birlikte olduğu çerçeveli bir fotoğraf ele geçirildi.

“Başka Mahkûmla da İlişki Yaşadı” İddiası

2021 yılında cezaevi hizmetine katılan Isabelle Dale, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Savcı Kieran Brand, Londra’daki Southwark Kraliyet Ceza Mahkemesi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu dava, hapishane içinde yolsuzluk, uyuşturucu ve cep telefonu kaçakçılığı iddialarını kapsıyor. Isabelle Dale, o dönemde HMP Coldingley’de görevliydi. Mahkûm Shahid Sharif ile cinsel ilişkiye girdiği ve onunla birlikte yasadışı maddeleri cezaevine sokmak için plan yaptığı ileri sürülüyor.”

Savcılık ayrıca Dale’in en az bir başka mahkûmla daha ilişki yaşadığına dair deliller bulunduğunu da öne sürdü.

Genç gardiyan Isabelle Dale, tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor.