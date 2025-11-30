Yoksul ailelerinin çocuklarından muayene parası almadığı ve ilacı biten çocuklara erken ilaç verdiği için tutuklanan ‘Prof. Vicdan’ lakaplı psikiyatrist Prof. Dr. Ayten Erdoğan’a cezaevinde şeker hastalığı ilaçlarının verilmediği ortaya çıktı.

DÜŞÜK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Timur Soykan’ın haberine göre Prof. Erdoğan, fenalaşıp merdivenlerden düşünce kasılmalarla seyreden bir kriz geçirdi. Erdoğan’ın cezaevi hastanesinde kısa tedavisinin ardından yeniden koğuşa götürüldüğü öğrenildi. Prof. Erdoğan, yıllar önce eski Akit yazarı, gerici Hüseyin Üzmez’in tecavüzüne uğrayan bir çocuğun ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor vererek sanığın cezaevinde kalmasını sağlamıştı.

1 ARTI 1 EVDE YAŞIYOR



Türkiye’nin en önemli çocuk psikiyatristlerden biri olan Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ı mal varlığı, MASAK raporu da doğruladı. İstanbul Kağıthane’de 1 artı 1 evde yaşıyordu. Engelli kardeşine, kızı ve torunlarına kol kanat geriyordu.

Yıllar önce çok ağır travmalar sonrasında Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirilen bir kız çocuğuna koruyucu aile olmuştu. Bu kız çocuğunu okutmuştu. Şimdi 25 yaşında, devlet memuru olan evladıyla 1 artı 1 evde birlikte yaşıyorlardı.





DOSYA 5 GÜN SONRA RAFTAN İNDİRİLDİ



112 milyon TL’ olarak servis edilen ilaç vurgununda kamyonlar dolusu ilaç olması gerekirken SGK müfettişinin raporunda ve Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın sorgusunda sadece birkaç kutu ilaçtan bahsedildi. 5 yıl önce doktorun odasına gizli kamera yerleştirilen ve tüm telefonların dinlendiği soruşturmada memleketten fıstık getiren eczane kalfasına yapılan ödeme, şeker hastası olması nedeniyle satın aldığı ilaçlar, kahvaltı için sekretere verilen para bile dosyaya konuldu. Eczane kalfasına gönderdiği 275 TL, 96 TL ifadede soruldu.

Müfettiş incelemesinde ifadeleri alınan hastaların çok büyük çoğunluğu Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın ilacı erken biten çocuklarına ilaç temin ettiğini ifade etmişti. Aksini söyleyenler ise ya hastalığı olan ya da çocuklarla ilgilenmeyen ebeveynlerdi.

Prof. Dr. Erdoğan da ifadesinde hasta çocukların bu ilaçları bir gün bile almasa kendilerine ve çevrelerine zarar vereceğini anlatmıştı.

NEZARETHANEDE 3 GÜN GEÇİRDİ

Ağır şeker hastası olan 63 yaşındaki Prof. Dr. Ayten Erdoğan 3 gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuldu. İfadesinde kendisinin şeker hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların ödemesi bile sorulmuştu. Oysa nezarethanedeyken bile bu ilaçların raporunu sunmuştu ve buzdolabında tutulan bu ilaçlar günde üç kez kendisine verilmişti. Prof. Dr. Ayten Erdoğan sorgusunda “Hepsi benim şahsen kullandığım ilaçlardır. Bu durum sağlık sistemine bakıldığında anlaşılacaktır. Bu kadar ağır hastalıkları olan bir hastanın ilaçları neden aldığını sorgulanmasını utanç verici buluyorum” dedi.

112 BİN TL'Yİ 112 MİLYON TL OLARAK GÖSTERDİLER

21 Kasım 2025 günü Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde çalışan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri, eczane sahibi ile kalfası ve ilaç mümessillerinin arasında olduğu 6 kişi sahte reçete ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık açıklamasında Prof. Dr. Ayten Erdoğan nitelikli dolandırıcılıkla suçlanmış ve 112 milyon TL kamu zararına neden olduğu iddia edilmişti.

Oysa Kamu zararı 112 milyon TL değil, 112 bin TL’ydi. Tam 5 yıl önce, 2020 yılında hazırlanan bir SGK müfettişi raporu raftan indirilerek operasyon yapılmıştı. Bu raporun ardından 112 bin TL olduğu iddia edilen kamu zararını Prof. Dr. Ayten Erdoğan SGK’ye ödemişti. Ancak Anadolu Ajansı ve Yeni Şafak Gazetesi, ‘112 milyon TL’lik ilaç vurgunu’ haberleriyle Profesör’ü hedef gösterdi.