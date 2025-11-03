Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde kendisini iple astığı iddiasına yalanlama geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında, Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü Faruk Fatih ÖZER'in kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih Özer, 01 Kasım 2025 tarihinde saat 08:01'de yapılan sabah sayımı sırasında odasında görülmemiştir.

"BANYO HAVLUSU VE ÇARŞAFI BİRBİRİNE BAĞLAMIŞ"

Yapılan kontrollerde, hükümözlünün, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir.

Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümlü Faruk Fatih Özer’in vefat ettiği anlaşılmıştır.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış, ayrıca gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir.

"İP İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan, olayın ip kullanılarak gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.