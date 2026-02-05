Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Sakarya'daki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 hükümlünün tedbiren hastaneye sevk edildiğini, hayati tehlikesi bulunan hükümlü veya personelin bulunmadığını bildirdi. HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR CTE'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."

