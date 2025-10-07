Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan, ardından İsrail'in sınır dışı ettiği Thunberg ve çok sayıda aktivist Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılandı.

Thunberg, burada yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve hükümetlere tepki göstererek, İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI KÖTÜ MUAMELE VE İSTİSMARLARDAN BAHSEDEBİLİRİM AMA..."

Thunberg ayrıca, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor." ifadelerini kullanırken; "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.