Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmada dikkat çeken bir karar da geldi. İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın “diploma davası”nda müdafii olarak yer alması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Duruşma sırasında hakim İmamoğlu’na dosya kapsamındaki avukatı Mehmet Pehlivan soruldu. Hakim, “müdafi olarak ister misiniz?” diye sorunca İmamoğlu da “tabii ki” yanıtını verdi.

Mehmet Pehlivan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine Segbis ile bağlanıldı. Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya bağlanması yönünde karar çıktı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da dahil oldu.