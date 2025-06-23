Korkunç hadise Ankara'da gerçekleşti. Tutuklanarak cezaevine giren G.İ.'nin yakınları, Eryaman Şeyh Şamil Mahallesindeki evine geldi. Evi temizlemek için gelen tanıdıklar derin dondurucuyu açtıkları anda dehşet verici bir hadise ile karşılaştılar.

2 AYLIK BEBEĞİN CESEDİ DONDURUCUDAN ÇIKTI

Derin dondurucuyu açan kişiler 2 aylık bir erkek bebek cesedi ile karşılaştı. Yaşanan şokun hemen ardından polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye geldi. Bebek hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından kesin ölüm nedeni niçin Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin, G.İ.’nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.