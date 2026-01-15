Trendyol Süper Lig'de 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mert Hakan duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.
Mahkeme kararınca Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.