Cezaevinden çıktıktan sonra oğlu ve geliniyle yaşadıkları gündem olan Murat Övüç'ten çarpıcı itiraflar geldi. “En büyük üzüntüm evladım” diyen Övüç, ''Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz ? Kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan’a sunduğum imkanları hiç kimse hiç kimseye sunamaz.'' diye konuştu.

''İMKANLAR İYİ DEĞERLENDİRİLMEDİ''

Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk olan Murat Övüç yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle ifade etti: “Ben yeri geldi evlere temizliğe gittim, tuvalet temizledim. Kazandığım parayla ona en son model telefonları aldım, kimselerden eksik kalmasın diye uğraştım. Ama sunduğum imkanlar maalesef iyi değerlendirilmedi.”





''BEN BUNU HAK ETMEDİM''

Oğlu ve geliniyle görüşmeme kararı aldığını da belirten Övüç, bunun kendisi için kolay olmadığını ancak yaşananların kendisini yıprattığını söyledi. “Hiç kimse evladını kötülemek istemez ama ben bunu hak etmedim. Allah selamet versin, ben artık bu yükü taşıyamıyorum” ifadelerini kullandı.





OĞLU VE GELİNİNİ VETO ETTİ

Öte yandan Övüç, daha önce de cezaevi sonrası yaşadığı sürece değinerek oğlu ve geliniyle bağlarını kopardığını açıklamıştı. “Çok sırtımdan darbeler yedim, çok yalnız bırakıldım. Burakcan ve gelinimi veto ettim, görüşmüyorum” diyen Övüç, ailesine sunduğu imkanların karşılığını göremediğini savundu.

Açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Övüç’e destek mesajları paylaştı.