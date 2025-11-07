Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki kız çocuğu cezaevinden izinli çıkan L.C.(34) tarafından cinsel istismara uğradı. Şahsın kendisine, 'Yaşamak istiyorsan, sessiz kalacaksın.' dediğini söyleyen çocuk, durumu ailesine bildirdi. Aile de L.C. hakkında şikayetçi oldu.Hakim karşısına çıkan L.C., ise iddiaları reddetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki B.S. marketten içecek alıp eve döndüğü sırada cezaevinden izinli çıkan L.C. (34) tarafından apartmanda cinsel saldırıya uğradı.

“YAŞAMAK İSTİYORSAN SESSİZ KALACAKSIN” DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Olay sırasında mahrem bölgelerine dokunulduğunu öne süren B.S., L.C.’nin kendisini, “Yaşamak istiyorsan, sessiz kalacaksın. Kimseye bir şey demeyeceksin” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra apartmandaki kapı sesinin duyulması üzerine L.C. olay yerinden kaçarken, 10 yaşındaki kız, koşarak durumu annesine anlattı. Bunun üzerine anne R.S. polisi arayarak ihbarda bulundu.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin sanık hakkında cinsel istismar suçundan açılan davanın ilk duruşması Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“HIRSIZ SANILMAKTAN KORKTUM”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katılan sanık L.C., hakkındaki suçlamaları yalanlayarak, “Hükümlü olarak izne çıkmıştım. Kazanç elde etmek için yıkık binaların oradan hurda topluyordum. Apartmanın boş olduğunu sanıp apartmana girdim. Çatı katından hurda malzemeleri topladım. Aşağı inince bir kız çocuğuyla karşılaştım. Beni görüp çığlık attı. Ben de hırsız sanılmaktan korktuğum için hızlıca koşup gittim.” savunmasında bulundu.

B.S.’nin annesi R.S. ise olay günü kızının kapıya sert bir şekilde vurarak eve geldiğini, kapıyı açtığında B.S.’nin elindeki içeceği yere atarak, kendisine saldırıyı anlattığını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.