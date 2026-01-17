Konya'da tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği kız kardeşi Nida Türkmen’i öldürüp, annesi İsmehan Türkmen’i ağır yaralayan Nadir Türkmen, aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Nadir Türkmen’in 10’a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’taki bir sitede yaşayan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki Nadir Türkmen, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı 19 yaşındaki kız kardeşi Nida Türkmen ve 45 yaşındaki annesi İsmehan Türkmen’e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah ve tartışma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siteye gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan anne Türkmen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida’nın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Öte yandan, Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydı olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.