TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte, söz konusu tarihten önce suç işleyen hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe üç yıl daha erken geçebilecek.

Yaklaşık 50 bin mahkûm için tahliye yolunun açıldığı belirtilirken İstanbul'da dikkat çeken bir kare sosyal medyada gündem oldu.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNDE UZUN KUYRUKLAR

Düzenlemenin ardından denetimli serbestlik müdürlüklerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

İstanbul Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çekilen görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

Af kapsamına alınmayan suçlar ise şöyle:

Belirli kasten öldürme suçları,

Deprem kaynaklı ölüm suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.

SUÇA KARIŞANLAR KAPALI CEZAEVİNE GİDECEK

İzin veya denetimli serbestlik sürecinde suça karıştığı ya da yükümlülüklere aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında, adli süreçler işletilecek.

Ayrıca açık ceza infaz kurumu hakkının kaybı ve kapalı ceza infaz kurumuna iade dâhil mevzuatın öngördüğü işlemlerin gecikmeksizin yapılacağı kaydedildi.