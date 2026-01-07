TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında, grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Feti Yıldız, rapor hazırlıklarının başlayacağını belirterek, "Başlıkları belirleyip genel çerçeveyi çizeceğiz. Yazım süreci önümüzdeki günlerde başlayacak ve raporu bu ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

60 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Türkiye gazetesinin haberine göre Yıldız, kamuoyunda yeniden gündeme gelen yeni ceza infaz yasasına ilişkin soruları da cevapladı.

Yıldız, kısa süre önce Meclis’ten geçen Covid düzenlemesini hatırlatarak, "İnfaz düzenlemesiyle 50 bin kişi tahliye ediliyor. Bunun ardından 6 ay içinde 60 bin kişi daha cezaevinden çıkacak. Ancak benim asıl vurguladığım, yeni ve kapsamlı bir infaz kanunu yapılmasıdır. Mevcut sistem yamalı bohçaya döndü. Daha derli toplu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun bir yasa çıkarılmalı. İnfazda uzlaşamadığımız tek konu oranlar olabilir” ifadelerini kullandı.

Yıldız, infazın yarı oranında uygulanmasına yönelik öneriler için ise, “Bu konuda şu aşamada kesin bir şey söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.