TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor – Karacabey Belediyespor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelede Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle ağır ceza aldı. HÜKMEN MAĞLUBİYET 24. haftada golsüz tamamlanan maçta Karacabey Belediyespor forması giyen Abdullah Uysal'ın sarı kart cezası bulunmasına rağmen sahada yer alması olayların fitilini ateşledi. Yaşanan hadisenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Karacabey Belediyespor hakkında verilen ceza kararı belli oldu. PFDK, Karacabey Belediyespor'un müsabakayı 3-0 hükmen kaybetmesine hükmetti. Hükmen men cezasının yanı sıra Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere'ye de cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası verildi.

