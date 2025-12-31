35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı. Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı. Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi. Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.

