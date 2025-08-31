Magazin dünyasındaki taciz iddiaları peş peşe geliyor; Fotoğrafçılarla başlayan ifşa zinciri çok sayıda isme kadar uzandı.

Son olarak sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa'nın eşi Fazilet Onat, "Akasya Durağı" dizisindeki "Osman Ağa" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın tarafından tacize uğradığı suçlamasında bulundu.

'GALA SIRASINDA ASANSÖRDE TACİZ ETTİ'

Fazilet Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Onat, "Bizum Hoca" filminin Ankara galası sırasında yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle anlattı:

"İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz.

Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti.

Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

CEZMİ BASKIN'DAN YANIT GELDİ

Cezmi Baskın ise yaptığı açıklama ile hakkındaki taciz iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını bildiren Baskın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan 'iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon'da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını' öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu."

Konuya ilişkin hukuki süreç başlatacağını da açıklayan Baskın, şunları söyledi:

"Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum."