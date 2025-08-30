Trabzonspor, Muhammed Cham'ın Slavia Prag'a transferini KAP'a bildirdi.
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2025-2026 futbol sezonu için Slavia Praha Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Anlaşmanın şartları da ortaya çıktı. Trabzonspor, Slavia Prag'dan 600 bin euro kiralama bedeli alacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu 5.5 milyon euro (zorunlu değil) ve sonraki satıştan %12.5 pay bulunuyor.