İngiltere Championship ekibi Birmingham City, Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain için girişimlere başladı.
Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.
32 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmak istiyor ve bir sonraki transferini kolaylaştırmak için maaşında indirim yapmaya hazır.
BIRMINGHAM CITY TALİP
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; İngiltere Premier League'e yükselmeyi hedefleyen Birmingham City, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz kulübü Chamberlain'in tecrübesiyle bu yolda takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
Ayrıca haberde İngiltere’den başka kulüplerin de Oxlade-Chamberlain ile ilgilendiği ifade edildi.
İki sezondur Beşiktaş forması giyen İngiliz orta saha, bu sezon hiçbir resmi maçta kadroya giremezken siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği isimler arasında yer alıyor.
Beşiktaş formasıyla 50 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 5 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.