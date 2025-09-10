Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin önde gelen muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA'in başkanı Charlie Kirk, üniversitede düzenlenen etkinlikte konuşma yaptığı esnada vuruldu.

Saldırıyı doğrulayan üniversite sözcüsü Ellen Treanor, Kirk'ün konuşmaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu aktardı.

Treanor, şüphelinin kampüsten yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Losee Center adlı binadan ateş ettiğini ve gözaltına alındığını belirtti. Sözcü, şüphelinin öğrenci olmadığını da sözlerine ekledi.

Treanor, saldırıdan sonra Kirk'ün güvenlik ekibinin onu olay yerinden uzaklaştırdığını ve sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti.

TRUMP VE JD VANCE'DAN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.