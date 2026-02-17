SuperCarBlondie'nin analizine göre, yapay zekayı anlamak için kritik öneme sahip olan "GPT" ifadesi, Generative Pre-trained Transformer (Üretken Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. İşte bu üç ana bileşenin işlevleri:

GPT KISALTMASININ ÜÇ TEMEL SÜTUNU

Generative (Üretken): Sadece mevcut bilgileri tarayan eski yazılımların aksine, bu teknoloji orijinal ve yeni içerik üretme yeteneğine sahiptir. Gelen sorulara karşılık tamamen kendine özgü metinler oluşturabilmesi bu özelliğinden kaynaklanır.

Pre-trained (Önceden Eğitilmiş): ChatGPT, kullanıma sunulmadan önce internetteki devasa veri yığınları üzerinde bir eğitim sürecinden geçmiştir. Bu süreç sayesinde dilbilgisi kurallarını, mantıksal kalıpları ve insan dilinin inceliklerini öğrenen sistem, kullanıcı geri bildirimleriyle daha güvenli hale getirilmiştir.

Transformer (Dönüştürücü): İlk kez 2017'de tanıtılan bu mimari, metni vektörlere dönüştürerek modelin bir sonraki kelimeyi tahmin etmesini sağlar. ChatGPT’nin birbirinden kopuk kelimeler yerine tutarlı ve mantıklı cümleler kurabilmesinin arkasındaki anahtar teknoloji budur.

DÜNYA NÜFUSUNUN %10'U KULLANIYOR

Piyasaya çıktığı andan itibaren tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri olan ChatGPT, haftalık 800 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak dünya nüfusunun %10'unu etkisi altına almayı başardı. Sürekli geliştirilen platformun geçtiğimiz yaz tanıtılan son sürümü ChatGPT 5, uzmanlar tarafından "doktoralı biriyle konuşmaya eşdeğer" bir deneyim olarak nitelendiriliyor.