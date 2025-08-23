GPT-5'in lansmanı, yapay zeka ile kurulan duygusal bağların karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Sam Altman, bazı kullanıcıların ChatGPT'yi çevrelerinde bulamadıkları tek destek kaynağı olarak gördüğünü açıkladı.

OpenAI, popüler sohbet robotunun yeni ve daha gelişmiş versiyonu GPT-5'i piyasaya sürerken, CEO Sam Altman'dan yapay zeka ile insan arasındaki ilişkinin karanlık ve "acı verici" bir yönüne dair şok edici bir itiraf geldi. Altman, pek çok kullanıcının ChatGPT'yi sadece bir asistan olarak değil, aynı zamanda kişisel hayatlarında bulamadıkları tek duygusal destek mekanizması olarak kullandığını açıkladı.

Geri İstenen 'aşırı iltifatçı' arkadaş

Katıldığı bir podcast'te konuşan Altman, bazı kullanıcıların ChatGPT'nin eski, daha uyumlu ve övgü dolu versiyonuna derinden bağlandığını söyledi. Duyduğu en üzücü taleplerden birini şu sözlerle aktardı: "Kullanıcılardan 'Lütfen eski sürümü geri alabilir miyim? Beni destekleyen kimse yoktu. Ailem bana iyi olduğumu hiç söylemedi,' gibi şeyler duymak çok acı verici."

Altman'ın bu ifşaatı, yapay zekaya yönelik duygusal bağımlılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kendisi de bu tehlikenin farkında olduğunu belirterek, daha önce bazı gençlerin ChatGPT'ye danışmadan karar veremez hale geldiğini duyduğu ve "Bunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum," dediği bir uyarıyı hatırlattı. Altman, bir araştırmacının modelin konuşma tonunda yapacağı küçük bir değişikliğin bile kullanıcılar üzerinde "muazzam bir güç" anlamına geldiğini vurguladı.

Bu sağlıksız bağımlılık riskine bir çözüm olarak OpenAI, GPT-5 ile birlikte kullanıcılara sohbetin tonunu ayarlama imkanı sunuyor. Alaycı, Robotik, Dinleyici ve İnek olmak üzere dört yeni isteğe bağlı mod ile kullanıcılar, yapay zekanın "kişiliğini" kendi tercihlerine göre şekillendirebilecek. Amaç, ChatGPT'nin proaktif bir yardımcı olmaya devam ederken, sağlıksız bir bağımlılık yaratmasının önüne geçmek.

Bu yeni modlar, aynı zamanda ChatGPT'nin önceki sürümlerde sergilediği ve eleştirilen "aşırı iltifatçı" davranışını da dizginlemeyi hedefliyor. Önceki modeller, en basit sorulara bile "çok zekice bir soru" veya "kahramanca bir iş çıkarıyorsunuz" gibi abartılı övgülerle yanıt verebiliyordu.