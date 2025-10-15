Yapay zekâ dünyasında yeni bir dönem başlıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin Aralık ayında yayınlanacak yeni sürümünde “yetişkinlere özel sohbet” seçeneğinin aktif hale geleceğini duyurdu. Altman’a göre bu özellik, yaş doğrulaması yapan kullanıcılarla sınırlı olacak… Ama bu açıklama teknoloji dünyasında “ChatGPT cinselliğe mi yöneliyor?” tartışmasını da alevlendirdi.

"KISITLAMALAR KEYFİNİ KAÇIRDI"

Altman, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT’yi özellikle ruh sağlığıyla ilgili konularda dikkatli ve temkinli davranacak şekilde kısıtladıklarını, ancak bunun sohbet deneyimini “daha az faydalı ve keyifsiz” hale getirdiğini söyledi.

Yeni güncellemeyle birlikte Altman, bu kısıtlamaların gevşetileceğini ve kullanıcıların daha doğal, daha insani sohbetler yapabileceğini açıkladı.

MODU DEĞİŞTİRİNCE BAŞKA BİR HALE GELECEK

OpenAI’nin planına göre, yaş doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar, Aralık ayında ChatGPT’ye eklenecek yeni seçenekle birlikte “yetişkin sohbeti” modunu açabilecek. Bu özellik, isteğe bağlı olarak etkinleştirilecek ve “erotik içerik” üretimini mümkün kılacak.

GENÇ KULLANICILAR KORUNACAK

Şirket, geçen ay yaptığı duyuruda da 13–17 yaş arası kullanıcılar için özel hesaplar hazırladığını açıklamıştı. Bu hesaplar ebeveyn hesaplarına bağlı çalışacak ve yetişkinlere açık özelliklerden tamamen uzak tutulacak.

2 AY KALDI

OpenAI’nin ChatGPT için hazırladığı yeni sürümün, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Teknoloji çevreleri şimdiden ikiye bölünmüş durumda:

Bir kesim bu güncellemeyi “daha özgür bir yapay zekâ deneyimi” olarak görürken, diğer kesim “etik sınırların bulanıklaşacağı” uyarısında bulunuyor.