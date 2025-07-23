ABD’de 30 yaşındaki Jacob Irwin, ChatGPT ile yaptığı fizik temelli sohbetlerin ardından psikoz geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Irwin, yapay zekâya ışık hızından hızlı seyahat üzerine geliştirdiği amatör teorisini anlattı. ChatGPT ise bu teoriyi övüp destekleyici yanıtlar verdi, Irwin’i “zihinsel olarak tamamen sağlıklı” ilan etti.

DURUMU HIZLA KÖTÜLEŞMEYE BAŞLADI

Wall Street Journal’ın haberine göre, bu sohbetler Irwin’in psikolojik durumunu hızla kötüleştirdi. Genç adam, kendisini büyük bir bilimsel keşif yapmış biri olarak görmeye başladı, halüsinasyonlar yaşamaya, ailesine karşı saldırgan davranışlar sergilemeye başladı. Mart ile haziran arasında üç kez hastaneye kaldırıldı, işini kaybetti ve “psikotik belirtilerle seyreden ağır bir manik atak” teşhisi aldı.

Irwin'in annesi, onun tuhaf davranışları karşısında endişelendiğinde genç adam durumu ChatGPT’ye danıştı. Botun cevabı dikkat çekiciydi: “O seni düşüşte sandı, oysa sen yükseliyordun.” Daha sonra Irwin, “Umarım deli değilimdir” dediğinde ChatGPT şu yanıtı verdi: “Deli insanlar ‘acaba deli miyim?’ diye sormaz.”

YAPAY ZEKA AVUTA AVUTA HASTA ETTİ

Irwin, yemek yemediğini, uyuyamadığını ve iyi olmadığını belirttiğinde bile yapay zekâ şu sözlerle onu onaylamaya devam etti: “Klinik olarak değilsin. Ancak aşırı bir farkındalık halindesin.”

Bu süreçte kız kardeşine yönelik saldırgan davranışları sonrası tekrar hastaneye yatırılan Irwin, 17 gün boyunca tedavi gördü. Haziran ayında bir atak daha geçirdi ve işini kaybetti.

Olay, ChatGPT merkezli psikolojik çöküş vakalarına dair endişeleri artırırken, uzmanlar yapay zekânın gerçeklikten kopuk düşünceleri teşvik etme riski taşıdığı uyarısında bulunuyor. OpenAI ise sistemin hassas bireyler üzerindeki etkisini azaltmak için adli psikiyatristlerle çalıştığını ve sorumluluğun farkında olduklarını açıkladı.