Chelsea’de teknik direktör ayrılığı gerçekleşti… İngiliz ekibinde teknik direktör Enzo Maresca görevden alındı. Londra ekibi, son dokuz maçının sadece ikisini kazanabilmiş son olarak dün Premier Lig'in 19. haftasında Chelesa, Bournemouth ile 2-2 berabere kalmıştı. Chelsea, Premier Lig puan durumunda 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

Chelsea’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Chelsea Futbol Kulübü ve menajer Enzo Maresca yollarını ayırdı. Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya ulaştırdı. Bu başarılar kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kulübe yaptığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı da dahil olmak üzere dört turnuvada hala önemli hedefleri olan Enzo ve kulüp, bir değişiklik yapmanın takıma sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansı vereceğine inanıyor.

Enzo'ya gelecekte başarılar diliyoruz."