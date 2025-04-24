İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız’ı istiyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Londra temsilcisi hem Juventus yönetimiyle hem de genç oyuncunun temsilcileriyle temas kurdu.

2027’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.