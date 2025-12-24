Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

Sosyal medyada China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme geldi.

Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın" ifadeleini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, China Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.